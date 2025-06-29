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Над российскими регионами сбили три беспилотника

МО: уничтожены 3 беспилотника над Брянской и Белгородской областями
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над территориями Брянской и Белгородской областей.

«29 июня с 16:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что два из них были сбиты над территорией Брянской области, и один – над территорией Белгородской области.

До этого Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. В ведомстве уточнили, что аппараты были ликвидированы в период с 8:50 до 11:10 мск. При этом семь беспилотников сбили над территорией Брянской области и еще один — над Курской.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили ракету «Нептун» и более ста беспилотников ВСУ.

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