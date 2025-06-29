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В ДНР за неделю предотвратили 349 воздушных атак ВСУ

В ДНР сорваны 349 атак дронов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре за неделю
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

За прошедшую неделю предотвращено 349 террористических атак, совершенных с использованием украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против мирного населения и гражданской инфраструктуры республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю было перехвачено 349 вражеских беспилотников. Из них 161 БПЛА были нейтрализованы над Донецком и Макеевкой, а 188 — над Горловкой», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что противник вел активную разведывательную деятельность в районе строительных объектов, расположенных в центральных районах Донецка. Кроме того, были предприняты попытки атак на объекты газоснабжения и электроподстанции в Донецке и Горловке.

Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА были изъяты и уничтожены на местах падения специалистами-взрывотехниками регионального Управления ФСБ России.

До этого командование Вооруженных сил Украины перебросило на Красноармейский (Покровский) участок фронта четыре подразделения войск БПЛА.

Ранее несколько человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Брянск.

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