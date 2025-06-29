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БПЛА ударили по двум деревням в Курской области, есть раненые

Хинштейн заявил о двух раненых при атаке беспилотников на Курскую область
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области при налете БПЛА на деревни Сухая и Кекино ранены два местных жителя. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он сообщил, что в первом населенном пункте 48-летний мужчина получил осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Кроме того, есть подозрение, что у него черепно-мозговая травма.

«Еще один удар пришелся на деревню Кекино Глушковского района. У 47-летнего мужчины также слепые осколочные ранения ног», — написал чиновник.

Он добавил, что пострадавших госпитализировали, и пожелал им скорейшего выздоровления.

На этой неделе в Курской области в результате атаки украинского беспилотника был ранен корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Мужчина получил травмы, ему оказали помощь в областной больнице. От госпитализации он отказался. В МИД России назвали случившееся проявлением терроризма и призвали международное сообщество отреагировать.

Ранее российский боец чудом выжил после попадания в него дрона.

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