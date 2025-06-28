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Военкор предрек скорое освобождение Южного Донбасса

Военкор Громов: ВС РФ приблизились к освобождению Южного Донбасса
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный корреспондент Федор Громов заявил, что установление контроля российскими войсками над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы в Донецкой Народной Республике (ДНР) открывает перспективы для полного освобождения Южного Донбасса, а также для развития наступления в направлении Днепропетровской области. Об этом он рассказал газете «Взгляд».

«Полный контроль междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы на территории Донецкой народной республики (ДНР) дает в перспективе полное и окончательное освобождение Южного Донбасса», — считает Громов.

По его мнению, стремительное вытеснение противника из населенного пункта Червоная Зирка могло быть обусловлено отступлением украинских войск после освобождения российскими военными сел Ялта и Запорожье.

«В южной части ДНР остается немного населенных пунктов, которые необходимо освободить. На сегодняшний момент группировка «Восток», условно говоря, уже контролирует 10-15 километров границы ДНР и Днепропетровской области», — добавил военкор.

По мнению Громова, Вооруженные силы Украины вряд ли смогут перебросить в данный район дополнительные силы для замедления продвижения российских войск. Он отметил, что для украинского командования приоритетным направлением является Сумская область, а не Южный Донбасс, где поблизости нет крупных населенных пунктов.

28 июня военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка. По данным оборонного ведомства, российские войска нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, а также бригаде территориальной обороны.

Ранее в НАТО предрекли Украине «тяжелое лето».

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