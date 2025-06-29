Бывшие украинские военнослужащие применяют украинские дроны «Баба-Яга» против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Скай».

«Этот дрон был вражеским. Сейчас он в надежных руках. Мы его доработали и переделали, это трофейный дрон. Изначально он был формата FPV, мы его усовершенствовали», — заявил он.

По словам военного, беспилотник способен переносить любой тип боеприпасов весом до семи килограммов. Кроме того, этот тип БПЛА используют для поддержки наступающей пехоты.

Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса был сформирован бывшими украинскими бойцами, которые создали освободительное движение для ведения борьбы с властями Украины.

До этого сообщалось, что военнослужащие Южной группировки войск восстанавливают украинские беспилотники, сбитые на линии фронта, и используют их против украинской армии. По ее словам, в подразделении организована пересборка дронов: часть разбирают на запчасти, а некоторые восстанавливают и запускают повторно — уже по позициям ВСУ.

Ранее в США заявили, что Украина продолжает разработку «сложных» операций в России.