Российский генерал объяснил потерю ВСУ истребителей F-16

Генерал Попов: пилоты ВСУ не справляются с F-16 и теряют их

Значимая часть переданных истребителей F-16 была утрачена Вооруженными силами (ВС) Украины. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил генерал авиации Владимир Попов.

«Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», — заявил он.

По словам генерала, украинские пилоты являются последователями советской летной школы, они обучались на моделях, изобретенный в СССР, которые очень сильно отличаются от американских истребителей. Он добавил, что F-16 был создан на основе качественно иной психико-физической конструкции.

Кроме того, в американских истребителях штурвал находится на борту справа, а в советских моделях — справа. Из-за этого, по мнению генерала, летчикам при обучении приходится «переламывать себя». При этом Попов отметил, что на новые самолеты можно переучиться, но на это уйдет несколько лет.

До этого в Воздушных силах Украины заявили, что во время ночных ударов ВС РФ был уничтожен истребитель F-16 американского производства. Пилот воздушного судна не выжил. В публикации говорится, что летчик применил все имевшееся на борту вооружение и сбил семь воздушных целей. При сбивании последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

Ранее стало известно, сколько истребителей F-16 осталось у Украины.