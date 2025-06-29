На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский генерал объяснил потерю ВСУ истребителей F-16

Генерал Попов: пилоты ВСУ не справляются с F-16 и теряют их
close
Efrem Lukatsky/AP

Значимая часть переданных истребителей F-16 была утрачена Вооруженными силами (ВС) Украины. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил генерал авиации Владимир Попов.

«Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», — заявил он.

По словам генерала, украинские пилоты являются последователями советской летной школы, они обучались на моделях, изобретенный в СССР, которые очень сильно отличаются от американских истребителей. Он добавил, что F-16 был создан на основе качественно иной психико-физической конструкции.

Кроме того, в американских истребителях штурвал находится на борту справа, а в советских моделях — справа. Из-за этого, по мнению генерала, летчикам при обучении приходится «переламывать себя». При этом Попов отметил, что на новые самолеты можно переучиться, но на это уйдет несколько лет.

До этого в Воздушных силах Украины заявили, что во время ночных ударов ВС РФ был уничтожен истребитель F-16 американского производства. Пилот воздушного судна не выжил. В публикации говорится, что летчик применил все имевшееся на борту вооружение и сбил семь воздушных целей. При сбивании последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

Ранее стало известно, сколько истребителей F-16 осталось у Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами