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Украинские войска бросают поврежденную технику под Купянском

РИА: ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском из-за российских дронов
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают поврежденную или сломанную технику под Купянском в Харьковской области из-за активной работы российских дронов. Об этом сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным «Контора».

«При ведении разведки мы выявили бронемашину Oncilla 4х4. Сначала думали, что она подорвалась на мине, но, подлетев ближе, мы поняли, что она не повреждена. Видимо, она сломалась и ее бросили», — поделился военный.

По его словам, это не первый случай, когда в ходе воздушной разведки удается обнаружить брошенные авто или военную технику украинских войск.

«Контора» заявил, что очень часто из-за активной работы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Запад» в этом районе у ВСУ просто нет возможности эвакуировать технику. Кроме того, на данном участке продвигается российская пехота.

До этого военный с позывным «Хруст» рассказал, что добровольцы успешно защищают побережье Крымского полуострова, находя противодействие новым видам безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. Он отметил, что украинские морские дроны перестали подходить к Крыму ближе, чем на 30 км.

Ранее стало известно, что бойцы «Центра» несколько дней жили в занятом ВСУ поселке в ДНР.

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