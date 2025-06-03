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Российский боец рассказал, как солдаты ВСУ относятся к раненым сослуживцам

Командир Иванов: ВСУ в Троицком в ДНР бросали раненых сослуживцев
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

В населенном пункте Троицкое в ДНР украинские военные бросали раненых сослуживцев, не оказывая им помощь. Об этом сообщил ТАСС командир взвода БПЛА 80-го танкового полка группировки «Центр» Даниил Иванов.

Он рассказал, что украинские бойцы, получившие контузии и ранения от артиллерийских обстрелов и ударов FPV-дронов, оставались на позициях без эвакуации. По его словам, большинство из них не выжило именно из-за отсутствия медицинской помощи.

Вооруженные силы России до начала майского перемирия взяли под контроль Троицкое.

В начале июня российские военнослужащие зачистили позиции Вооруженных сил Украины в населенном пункте Заря на Торецком направлении в Донецкой народной республике. Боевые задачи в Заре выполняли военные 3-го мотострелкового батальона 242-го полка ВС РФ. В том числе во время сражений они взяли в плен солдат ВСУ, которым не удалось покинуть населенный пункт.

Ранее украинские аналитики заявили о продвижении ВС РФ на территории ДНР.

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