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В метро Тегерана задержали агента «Моссада», занимавшегося сборкой дронов

Агент «Моссада», занимавшийся сборкой БПЛА, задержан на станции метро в Тегеране
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Ebrahim Noroozi/AP

Официальный представитель сил правопорядка Ирана Саид Монтазер оль-Махди заявил о задержании на одной из станций метро Тегерана лица, обвиняемого в шпионаже в пользу израильской внешней разведки «Моссад» и занимавшегося сборкой беспилотных летательных аппаратов. Его слова приводит иранская телерадиокомпания IRIB.

«На станции метро «Имам Хомейни» был задержан агент «Моссада», который занимался сборкой дронов в западной части провинции Тегеран и отправлял сообщения (Израилю) о работе системы противовоздушной обороны страны», — говорится в сообщении.

Представитель иранских сил правопорядка также сообщил, что задержанный занимался передачей информации о точном местоположении стратегически важных объектов.

На фоне обострения военного конфликта с Израилем, Иран охватила волна арестов, связанных с подозрениями в шпионаже. По данным CNN, в Исламской Республике царит настоящая «шпиономания», возникшая после успешной операции «Моссада» по нелегальной переброске оружия на иранскую территорию, предшествовавшей первым ударам. Всего за двенадцать дней боевых действий было задержано не менее 700 человек.

Ранее в Иране задержали трех украинских разведчиков.

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