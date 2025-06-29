Стало известно о последствиях атаки ВСУ на Брянск

Во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах Володарского района города Брянска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В двух многоквартирных домах Володарского района города Брянска повреждения различной степени выявлены в пяти подъездах, 46 квартирах», — заявил он.
Богомаз отметил, что в ходе атаки украинской стороны также были повреждены 4 легковых автомобиля. Губернатор добавил, что по всем выявленным повреждениям будут составлены комиссионные акты осмотра. Кроме того, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
Незадолго до этого Богомаз писал, что в результате атаки пострадали два человека. Одной женщине оказали помощь на месте, другую пострадавшую отправили в больницу.
27 июня четверо мирных жителей были ранены в результате атаки БПЛА на Брянск.
Ранее появилось видео ликвидации наемника в Брянской области.