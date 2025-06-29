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Стало известно о последствиях атаки ВСУ на Брянск

Богомаз: при атаке ВСУ в Брянске повреждения получили 46 квартир
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Павел Бедняков/РИА Новости

Во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах Володарского района города Брянска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В двух многоквартирных домах Володарского района города Брянска повреждения различной степени выявлены в пяти подъездах, 46 квартирах», — заявил он.

Богомаз отметил, что в ходе атаки украинской стороны также были повреждены 4 легковых автомобиля. Губернатор добавил, что по всем выявленным повреждениям будут составлены комиссионные акты осмотра. Кроме того, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Незадолго до этого Богомаз писал, что в результате атаки пострадали два человека. Одной женщине оказали помощь на месте, другую пострадавшую отправили в больницу.

27 июня четверо мирных жителей были ранены в результате атаки БПЛА на Брянск.

Ранее появилось видео ликвидации наемника в Брянской области.

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