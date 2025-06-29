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В Калининграде в перестрелке с полицией ликвидирован сбежавший военный

Baza: в Калининграде полицейские ликвидировали сбежавшего из части военного
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники полиции в Калининграде ликвидировали военнослужащего, который сбежал из воинской части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, военнослужащий сбежал из части в феврале, после чего его объявили в розыск. В июне мужчину заметили в Калининграде, где, по версии следствия, он был причастен к разбойному нападению. Через несколько дней полицейские вышли на след военного, отметили журналисты.

Baza пишет, что попытка задержания сбежавшего военного состоялась 6 июня у СНТ «Лето». Подозреваемый оказал сопротивление, в результате чего началась перестрелка. По информации авторов материала, мужчина открыл огонь в сторону полицейских из травматического пистолета. Правоохранители при этом выпустили 15 пуль, три из которых попали в грудь военнослужащего, следует из материала.

«Военнослужащий ранее был неоднократно судим, в том числе за разбойные нападения», — говорится в материале.

11 июня сотрудники Управления ФСБ России по Волгоградской области задержали контрактника, сбежавшего из войсковой части. Силовики изъяли у мужчины около 400 грамм синтетического наркотика.

Ранее в Калининградской области задержали военнослужащего, ушедшего в «самоволку».

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