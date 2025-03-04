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В Калининградской области задержали военнослужащего, ушедшего в «самоволку»

В Калининградской области задержали военного, сбежавшего с оружием из части
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Калининградской области вооруженный служащий самовольно покинул воинскую часть. Об этом сообщила администрация Мамоновского городского округа.

По данным властей, мужчина сбежал накануне, но уже сегодня его задержали. Другие подробности не разглашаются.

25 февраля сообщалось, что многодетный отец из подмосковного Орехово-Зуева получил шесть лет лишения свободы за самовольное оставление службы, хотя он покинул воинскую часть после завершения контракта. По данным канала, 32-летний мужчина по имени Алексей в начале сентября 2022 года уехал в зону специальной военной операции добровольцем. Через полгода его контракт закончился, а часть, где он служил, расформировали.

В апреле прошлого года Алексею позвонили из министерства внутренних дел. Ему сообщили, что он был объявлен в розыск как самовольно оставивший часть. Жена Алексея обратилась к юристу, чтобы защитить его интересы. Она продала автомобиль, чтобы оплатить услуги адвоката, но это не помогло.

Ранее в Абакане суд отправил военного в колонию на 5,5 года за дезертирство.

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