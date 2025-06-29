Запутавшийся в проводах дрон ВСУ сняли на камеру

ИА Регнум: кадры с запутавшимся в проводах дроном ВСУ попали в сеть

Кадры с запутавшимся в проводах беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в сеть. Об этом пишет ИА Регнум.

В распространившемся по сети ролике видно, что коптер пытается выбраться из «ловушки», но затем падает на землю.

До этого МО РФ показало, как украинский солдат не смог сбить российский дрон.

Все кадры были сняты расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон».

В одном из фрагментов показано, как украинский военнослужащий пытается сбить приближающийся дрон из стрелкового оружия, но не успевает — беспилотник поражает цель. Другие бойцы, находившиеся рядом, пытаются убежать.

На записи также видно, как российские дроны уничтожают бронетехнику, автомобили, фортификационные сооружения и позиции противника. Кроме того, продемонстрированы воздушные тараны украинских БПЛА.

Ранее появились кадры с пожаром, начавшимся после попадания дрона в дом в Красногорске.