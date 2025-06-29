На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запутавшийся в проводах дрон ВСУ сняли на камеру

ИА Регнум: кадры с запутавшимся в проводах дроном ВСУ попали в сеть

Кадры с запутавшимся в проводах беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в сеть. Об этом пишет ИА Регнум.

В распространившемся по сети ролике видно, что коптер пытается выбраться из «ловушки», но затем падает на землю.

До этого МО РФ показало, как украинский солдат не смог сбить российский дрон.

Все кадры были сняты расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон».

В одном из фрагментов показано, как украинский военнослужащий пытается сбить приближающийся дрон из стрелкового оружия, но не успевает — беспилотник поражает цель. Другие бойцы, находившиеся рядом, пытаются убежать.

На записи также видно, как российские дроны уничтожают бронетехнику, автомобили, фортификационные сооружения и позиции противника. Кроме того, продемонстрированы воздушные тараны украинских БПЛА.

Ранее появились кадры с пожаром, начавшимся после попадания дрона в дом в Красногорске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами