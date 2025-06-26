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МО РФ показало, как украинский солдат не смог сбить российский дрон

Минобороны РФ опубликовало кадры атаки FPV-дронов на позиции ВСУ
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Министерство обороны РФ

Министерство обороны России сняло на видео работу FPV-дронов по позициям украинских войск в зоне спецоперации. Ведомство опубликовало видео во «ВКонтакте».

Все кадры были сняты расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон».

В одном из фрагментов показано, как украинский военнослужащий пытается сбить приближающийся дрон из стрелкового оружия, но не успевает — беспилотник поражает цель. Другие бойцы, находившиеся рядом, пытаются убежать.

На записи также видно, как российские дроны уничтожают бронетехнику, автомобили, фортификационные сооружения и позиции противника. Кроме того, продемонстрированы воздушные тараны украинских БПЛА.

Этим утром координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщал, что у Харьковской области российские военные нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами, командным пунктам территориальной обороны и позициям украинской противовоздушной обороны.

По его словам, всего было зафиксировано пять ударов по различным военным объектам на территории региона.

Ранее в подполье рассказали об одном изменении на Украине.

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