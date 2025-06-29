На Украине заявили об ударах по промышленным предприятиям в Кременчуге и Запорожье

По промышленным предприятиям в Кременчуге и подконтрольному Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожью был нанесен удар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Запорожье и Кременчуге повреждены промышленные предприятия», — говорится в сообщении.

Другие подробности произошедшего не уточняются.

Помимо этого, издание «Страна.ua» также сообщило о повреждении объекта инфраструктуры в городе Смеле Черкасской области Украины. Подробная информация не приводится.

До этого глава Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк сообщил, что в городе Дрогобыче Львовской области Украины повреждение в результате взрывов и пожара получил объект промышленной инфраструктуры. Он отметил, что на месте инцидента работают пожарные. В части города пропала электроэнергия.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские силы уничтожили истребитель F-16 ВСУ вместе с пилотом.