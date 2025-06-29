В Полтаве заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры

В Полтаве заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры из-за взрыва

Объект критической инфраструктуры в Полтаве получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Удар по объекту критической инфраструктуры Полтавы. <…> Наблюдается много разрушений», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что детали произошедшего не раскрываются из соображений безопасности.

21 июня власти Полтавской области Украины заявили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчуге. Подразделения ГСЧС работали над ликвидацией последствий. Украинские СМИ сообщали о прилете по Кременчугскому НПЗ и масштабном пожаре в городе.

23 июня координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по учебному центру операторов дронов Вооруженных сил Украины в Кременчуге Полтавской области. Он отметил, что удар был нанесен по складу горюче-смазочных материалов возле железнодорожной станции Крюков-на-Днепре.

Ранее воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов.