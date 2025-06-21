В Полтавской области Украины подтвердили удар по энергетике

Власти Полтавской области подтвердили удар по энергетике в Кременчуге на Украине

Власти Полтавской области Украины подтвердили удар по энергетике в Кременчуге. Об этом в Telegram-канале сообщает «Страна.ua».

«В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях», — говорится в публикации.

Уточняется, что подразделения ГСЧС в данный момент работают над ликвидацией последствий.

Украинские СМИ пишут о прилете по Кременчугскому НПЗ и масштабном пожаре в городе. ТСН сообщал о взрывах в Кременчуге.

Украинская «Телевизионная служба новостей» сообщает и о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.

17 июня военный корреспондент Александр Коц заявил, что подразделения Вооруженных сил России нанесли один из самых мощных ударов по Киеву. Десятки дронов концентрировались на определенной цели, чтобы гарантированно пробиться через ПВО, подчеркнул он. По информации Коца, целями стали аэропорты Жуляны и Борисполь, где располагаются в том числе американские зенитные ракетные комплексы Patriot, радиозавод в Киеве, а также большой склад боеприпасов.

Ранее воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов.