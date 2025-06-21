На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Полтавской области Украины подтвердили удар по энергетике

Власти Полтавской области подтвердили удар по энергетике в Кременчуге на Украине

Власти Полтавской области Украины подтвердили удар по энергетике в Кременчуге. Об этом в Telegram-канале сообщает «Страна.ua».

«В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях», — говорится в публикации.

Уточняется, что подразделения ГСЧС в данный момент работают над ликвидацией последствий.

Украинские СМИ пишут о прилете по Кременчугскому НПЗ и масштабном пожаре в городе. ТСН сообщал о взрывах в Кременчуге.

Украинская «Телевизионная служба новостей» сообщает и о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.

17 июня военный корреспондент Александр Коц заявил, что подразделения Вооруженных сил России нанесли один из самых мощных ударов по Киеву. Десятки дронов концентрировались на определенной цели, чтобы гарантированно пробиться через ПВО, подчеркнул он. По информации Коца, целями стали аэропорты Жуляны и Борисполь, где располагаются в том числе американские зенитные ракетные комплексы Patriot, радиозавод в Киеве, а также большой склад боеприпасов.

Ранее воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами