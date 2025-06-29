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Стало известно о попытках ВСУ перебросить личный состав через реку в Волчанске

ТАСС: ВСУ пытались дважды перебросить солдат через реку в Волчанске
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украинские войска в Волчанске попытались дважды за сутки перебросить личный состав через реку Волчью, но понесли потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Обе попытки завершились уничтожением бойцами «Севера» вражеских штурмовиков», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, в Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения были уничтожены восемь штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что за сутки в Волчанске были зачищены 22 домовладения. Также украинских военных выбили из трех опорных пунктов в направлении населенного пункта Волчанские Хутора.

До этого в министерстве обороны России заявили, что российские военнослужащие из группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками на Южно-Донецком направлении. В Минобороны отметили, что помимо этого российские военнослужащие с помощью квадрокоптеров уничтожили антенны спутниковой связи Starlink, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для передачи координат и поддержания связи на переднем крае фронта.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.

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