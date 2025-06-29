Группировка «Восток» уничтожила укрытия ВСУ с пехотой

Российские военные из группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«На Южно-Донецком направлении операторы ударных и разведывательных беспилотников группировки войск «Восток» выявили и поразили элементы беспилотной инфраструктуры противника», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что точечными ударами FPV-дронов уничтожены пункты управления беспилотников, с которых осуществлялось наведение и контроль вражеских дронов.

В Минобороны отметили, что помимо этого российские военнослужащие с помощью квадрокоптеров уничтожили антенны спутниковой связи Starlink, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для передачи координат и поддержания связи на переднем крае фронта.

Также артиллерийскими подразделениями 35-й армии группировки войск «Восток» были выявлены и поражены укрепленные блиндажи пехоты противника, оборудованные в лесных массивах.

Накануне в Минобороны сообщили, что потери украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили до 200 военных и три спутниковые станции связи Starlink. Также ВСУ лишились бронетранспортера М113 американского производства, семи автомобилей, пункта боепитания и 15 пунктов управления беспилотной авиацией.

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