На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки «Восток»

Минобороны России: ВСУ от действий «Востока» за сутки потеряли до 200 военных
close
Roman Chop/AP

Потери украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВС России составили до 200 военных и три спутниковые станции связи Starlink. Об этом заявил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев, его слова приводит ТАСС.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились бронетранспортера М113 американского производства, семи автомобилей, пункта боепитания и 15 пунктов управления беспилотной авиацией.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два орудия полевой артиллерии Д-30 и М777», — добавил Яковлев.

По его словам, подразделения группировки продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад и десантно-штурмовой бригады украинской армии в районах Полтавки, Малиновки, Воскресенки, Сладкого и Камышевахи.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами