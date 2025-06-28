Минобороны России: ВСУ от действий «Востока» за сутки потеряли до 200 военных

Потери украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВС России составили до 200 военных и три спутниковые станции связи Starlink. Об этом заявил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев, его слова приводит ТАСС.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились бронетранспортера М113 американского производства, семи автомобилей, пункта боепитания и 15 пунктов управления беспилотной авиацией.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два орудия полевой артиллерии Д-30 и М777», — добавил Яковлев.

По его словам, подразделения группировки продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад и десантно-штурмовой бригады украинской армии в районах Полтавки, Малиновки, Воскресенки, Сладкого и Камышевахи.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.