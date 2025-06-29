Военкоры заявили о «табуне» летящих на Украину беспилотников

Границу Украины пересек «табун» ударных беспилотников «Герань». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По данным военкоров, в небе зафиксировали более сотни дронов. При этом их число продолжало увеличиваться из-за подлета новых аппаратов, отметили журналисты.

В ночь на 29 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе и его окрестностях средства противовоздушной обороны (ПВО) начали отражение атаки беспилотников. По его словам, в украинской столице действовала воздушная тревога, а дроны были замечены в Оболони. Глава города призвал киевлян спрятаться в укрытиях.

Позже «24 канал» сообщил, что в украинских городах Львов и Кременчуг произошли взрывы. Аналогичная ситуация возникла в Киевской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее польские военные подняли истребители из-за предполагаемой активности России.