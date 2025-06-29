Польские военные подняли истребители из-за предполагаемой активности России

Польская авиация была поднята в небо из-за якобы активности России на Украине

Авиация Польши и стран-союзников была поднята в небо над страной из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов польских вооруженных сил в соцсети X.

Согласно сообщению, в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства». В воздух также были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

Польские военные заявили, что их действия направлены на защиту границ с уязвимыми регионами.

17 июня польская авиация, а также силы союзников также были подняты в воздух в ответ на предполагаемую активность России на Украине.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия видит заряженность Польши на конфронтацию. По его словам, надо посмотреть, как будет развиваться ее политика при новом президенте. Также министр подчеркнул, что внешняя политика Польши формируется на сохранении страной своей идентичности.

Ранее истребители ВВС Британии подняли в небо из-за российского Ил-20.