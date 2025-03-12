На Западе сообщили о российских беспилотниках, способных «заглядывать» в блиндажи

Forbes: российские FPV-дроны могут заглядывать в блиндажи и здания

Используемые российской армией FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю могут «заглядывать» в блиндажи и здания. Об этом сообщает журнал Forbes.

В издании обратили внимание на ролик, на котором дрон поражает находящуюся в укрытии украинскую гаубицу «Богдана». В статье отмечается, что менее маневренным беспилотным летательным аппаратам трудно поразить цель, которая расположена в укрытии. Крошечный FPV-дрон с проводным управлением стабильно передает оператору качественное видеоизображение, поэтому можно найти уязвимую зону у техники или место для проникновения в укрытие.

Такие беспилотники, в отличие от радиоуправляемых аппаратов, невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

9 марта сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили броневик YPR-765 на расстоянии 30 километров при помощи FPV-дрона.

Ранее в Курской области уничтожили технику западного производства с экипажами.