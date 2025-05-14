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Удар «Искандером» по базе безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области попал на видео

Появилось видео удара «Искандера» по базе безэкипажных катеров ВСУ под Одессой

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по базе безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По данным канала, удар был нанесен по базе, расположенной в населенном пункте Ильчевск. Там украинские войска занимались подготовкой безэкипажных катеров, уточнили журналисты.

12 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео сброса ФАБ-3000 на подразделения украинской армии, которые наступали на Теткино в Курской области. На кадрах можно увидеть сам удар, а также обломки техники подразделений ВСУ.

7 мая военкор Александр Коц опубликовал видео работы северокорейской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Чучхе-100» в зоне проведения специальной военной операции. На кадры попала стоящая на дороге боевая машина, которая один за другим выпускает по цели реактивные снаряды. При этом журналист не уточнил место, где работала техника КНДР.

Ранее появилось видео уничтожения ВС РФ роботизированных платформ ВСУ.

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