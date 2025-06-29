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Российские военные уничтожили 39 пунктов управления БПЛА в зоне СВО

ТАСС: ПВО Западной группировки за сутки сбила 13 дронов ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Расчеты противовоздушной обороны Западной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Собеседник агентства рассказал, что помимо украинских беспилотников были уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи «Старлинк», а также три полевых склада боеприпасов.

«За сутки потери противника составили более 230 военнослужащих, две БМП-1, две боевые бронемашины, станция радиоэлектронной борьбы «Борисполь», три артиллерийских орудия, 14 минометных расчетов», — добавил Бигма.

Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили шесть автомобилей и роботехнический комплекс, заключил начальник пресс-центра группировки «Запад».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины потеряли 230 человек за сутки боев с группировкой войск «Запад» в Донецкой народной республике. В ходе боевых действий «Западу» удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

Ранее в ДНР раскрыли причину удержания ВСУ поселка Шевченко.

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