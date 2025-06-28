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ВСУ потеряли свыше 200 человек за сутки боев с «Западом»

МО: ВСУ потеряли 230 человек за сутки боев с группировкой «Запад» в ДНР
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 230 человек за сутки боев с группировкой войск «Запад» в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Отмечается, что в ходе боевых действий «Западу» удалось занять более выгодные рубежи и позиции. Боевые действия велись в районе населенных пунктов Купянск, Ольговка, Соболевка и Сеньково в Харьковской области и в районе Карповки в Донецкой народной республике.

За время боев ВСУ потеряли четыре боевых бронемобиля, шесть небронированных машин и три артиллерийских орудия, а также станцию радиоэлектронной борьбы и три склада снарядов.

До этого в Минобороны России сообщили, что ВСУ от действий «Востока» за сутки потеряли до 200 военных.

Также Вооруженные силы Украины лишились бронетранспортера М113 американского производства, семи автомобилей, пункта боепитания, 15 пунктов управления беспилотной авиацией и трех спутниковых станций связи Starlink.

Ранее военные группировки «Центр» уничтожили 505 военных ВСУ.

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