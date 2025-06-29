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Российский военный сбил украинский FPV-дрон при помощи автомата

МО рассказало о ефрейторе, который обнаружил и уничтожил из автомата FPV-дрон
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Ashley Chan/Global Look Press

Ефрейтор Владимир Жуков уничтожил FPV-дрон украинской армии при помощи автомата. Об этом рассказали в Минобороны России.

Военный рассказал, что обнаружил вражеский дрон, когда доставлял продовольствие и боеприпасы на передовую.

«Проявляя хладнокровие, Владимир незамедлительно открыл огонь и точными выстрелами из автомата уничтожил беспилотник в воздухе», — рассказали в ведомстве.

Позже он заметил еще один разведывательный дрон и также уничтожил его. Внимательность и четкость действий Жукова позволила ему и его боевым товарищам выполнить поставленную задачу, несмотря на мешавшие БПЛА.

До этого военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Дмитрий Сухушин рассказывал, что что в одиночку более 20 беспилотников Вооруженных сил Украины. Вражеские дроны он сбивал при помощи автомата Калашникова. Он пояснил, что иногда БПЛА можно обнаружить и по звуку.

Ранее Пушилин рассказал о роли беспилотников в зоне СВО.

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