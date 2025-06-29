Во всей Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории всей Ростовской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает в своем приложении российское МЧС.

В ведомстве посоветовали жителям региона уйти с открытых участков улиц, укрыться в помещении и не приближаться к окнам.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее жителей одного региона России предупредили о подозрительных машинах с дронами.