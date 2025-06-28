По данным командира спецгруппы «Ахмат» с позывным Аид, украинские военные продолжают находиться среди гражданского населения в Сумской области, несмотря на заявления о возможной эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Артиллерийские подразделения ВСУ развернуты непосредственно в жилых кварталах. Это их стандартная тактика», — заявил военнослужащий.

В субботу глава областной военной администрации Олег Григоров заявил, что военные власти Сумской области Украины провели эвакуацию 58 тысяч жителей из приграничных районов.

По его словам, ежедневно из прифронтовых населенных пунктов эвакуируется в среднем около ста человек, что обусловлено текущей обстановкой. Григоров также подчеркнул, что эвакуация всех детей является безусловной и обязательной, тогда как взрослые могут отказаться от нее, заполнив соответствующий письменный документ.

Глава областной военной администрации отметил, что в самих Сумах эвакуация не объявлялась, несмотря на то, что воздушные тревоги в городе продолжаются до 14 часов в сутки.

Ранее на Сумском направлении были найдены военные из несуществующей бригады ВСУ.