РИА Новости: на Сумском направлении нашли погибших из неучтенной бригады ВСУ

Российские силовые структуры сообщили о выявлении на Сумском направлении подразделений, обозначаемых как 168-я бригада ВСУ, которая отсутствует в официальном составе украинской армии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника, это формирование, вероятно, состоит из учебных рот 168-го батальона с полигона в Новомосковске, чей личный состав перебрасывают в действующие части.

Родственники погибших не смогли установить принадлежность военнослужащих. Источник отметил, что ситуация указывает на проблемы с комплектованием в ВСУ. В боевые действия вовлекают даже учебные подразделения.

Обнаружение неучтенного формирования может свидетельствовать либо о сокрытии потерь, либо о хаотичном переформировании украинских частей на фоне нехватки подготовленных кадров.

В субботу сообщилось, что военнослужащих 214-го отдельного штурмового батальона (ошб) Вооруженных сил Украины, сформированного инструкторами США еще в 2016 году, перебросили из Донецкой народной республики на Сумское направление.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении действуют мобильные группы ПВО ВСУ.