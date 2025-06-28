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На Сумском направлении найдены погибшие военные из несуществующей бригады ВСУ

РИА Новости: на Сумском направлении нашли погибших из неучтенной бригады ВСУ
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские силовые структуры сообщили о выявлении на Сумском направлении подразделений, обозначаемых как 168-я бригада ВСУ, которая отсутствует в официальном составе украинской армии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника, это формирование, вероятно, состоит из учебных рот 168-го батальона с полигона в Новомосковске, чей личный состав перебрасывают в действующие части.

Родственники погибших не смогли установить принадлежность военнослужащих. Источник отметил, что ситуация указывает на проблемы с комплектованием в ВСУ. В боевые действия вовлекают даже учебные подразделения.

Обнаружение неучтенного формирования может свидетельствовать либо о сокрытии потерь, либо о хаотичном переформировании украинских частей на фоне нехватки подготовленных кадров.

В субботу сообщилось, что военнослужащих 214-го отдельного штурмового батальона (ошб) Вооруженных сил Украины, сформированного инструкторами США еще в 2016 году, перебросили из Донецкой народной республики на Сумское направление.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении действуют мобильные группы ПВО ВСУ.

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