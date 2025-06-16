Российские саперы нашли самокат с взрывчатым устройством в Курской области

МО РФ: ВСУ установили взрывчатое устройство в самокат в Курской области

Украинские военные установили взрывное устройство в самокат в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сапера-оператора ВС РФ с позывным «Малой».

По словам сапера, самокат был обнаружен при разминировании территории Курской области.

«Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нем была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние. И при подробном обследовании самоката, мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества», — поделился военный.

Он добавил, что при разминировании сапер должен обращать внимание на любую мелочь и осматривать каждый сантиметр.

В Минобороны РФ рассказали, что на труднодоступных участках местности российские военные используют робототехнический комплекс разминирования «Сталкер», который может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщали, что саперы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ в данный момент проводят работы по гуманитарному разминированию курского приграничья.

Ранее в Минобороны рассказали о работе по разминированию Херсонской области.