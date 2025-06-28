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На Сумском направлении действуют мобильные группы ПВО ВСУ

ТАСС: на Сумском направлении действуют украинские мобильные группы ПВО
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Efrem Lukatsky/AP

Подразделения 651-го отдельного зенитно-пулеметного батальона Вооруженных сил Украины функционируют в Сумской области в качестве мобильных групп противовоздушной обороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, в ближайшее время личный состав этих подразделений может быть перераспределен между механизированными бригадами и переведен в штурмовые отряды.

На этом же направлении, как утверждают в силовых структурах, действует некое подразделение под номером 168, которое официально не числится в составе ВСУ. Вероятно, речь идет о учебных ротах 168-го батальона с полигона Новомосковск, чей персонал постепенно переводится в действующие боевые части.

В субботу координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пункт дислокации иностранных наемников в отельно-ресторанном комплексе и место размещения украинских диверсантов поражены ударами в Сумской области.

Ранее из Сумской области вывезли 58 тысяч человек.

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