Подразделения 651-го отдельного зенитно-пулеметного батальона Вооруженных сил Украины функционируют в Сумской области в качестве мобильных групп противовоздушной обороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, в ближайшее время личный состав этих подразделений может быть перераспределен между механизированными бригадами и переведен в штурмовые отряды.

На этом же направлении, как утверждают в силовых структурах, действует некое подразделение под номером 168, которое официально не числится в составе ВСУ. Вероятно, речь идет о учебных ротах 168-го батальона с полигона Новомосковск, чей персонал постепенно переводится в действующие боевые части.

В субботу координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пункт дислокации иностранных наемников в отельно-ресторанном комплексе и место размещения украинских диверсантов поражены ударами в Сумской области.

Ранее из Сумской области вывезли 58 тысяч человек.