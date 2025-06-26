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В МО РФ рассказали о наступлении бойцов «Востока» в сторону Днепропетровской области

МО РФ: село Шевченко — важная точка в наступлении к Днепропетровской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Взятый под контроль российскими войсками населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) является важной точкой в ходе активного наступления подразделений группировки войск «Восток» в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В Минобороны отметили, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) хорошо окопались. Несмотря на это, российские штурмовые группы смогли прорвать их оборону и закрепиться в селе, развернув флаги РФ.

«При поддержке артиллерии и ударных БПЛА украинские формирования были вытеснены за пределы населенного пункта», — уточнили в оборонном ведомстве.

До этого Минобороны сообщило о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов в ДНР, одним из которых стало село Шевченко. Кроме того, бойцы группировки «Центр» продвинулись вглубь украинской обороны и заняли Новосергеевку.

Ранее военный эксперт назвал два условия обвала фронта ВСУ.

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