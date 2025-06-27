В сети появились кадры горящей техники бундесвера

В в немецком городе Эрфурт сожгли военную технику бундесвера. Об этом сообщает Newsgermanru.de.

По мнению полиции, был совершен поджог.

На кадрах видно, как пламенем объяты минимум пять военных грузовиков.

Издание подчеркивает, что инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июня на территории предприятия, которое занимается обслуживанием коммерческого транспорта в районе Шмальвассерстег.

В публикации отмечается, что аналогичное происшествие произошло на том же месте год назад. Уголовная полиция проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам саммита альянса в Гааге заявил, что Североатлантический альянс до конца года планирует поставить Украине вооружений более чем на €50 млрд.

В программу поддержки Украины по-прежнему будет входить не только поставки оружия и техники, но и подготовка украинских военнослужащих, добавил он.

Ранее премьер Сербии пообещал, что Белград не будет поставлять оружие Киеву.