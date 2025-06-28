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Российский генерал рассказал о попытке ВСУ уничтожить бойцов ВС РФ

Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов «Ахмата» с помощью ракет HIMARS
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить группу бойцов «Ахмата» при помощи ракет HIMARS. Об этом заявил в интервью РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Ранее военный сообщил, что ВСУ пытаются растянуть фронт, чтобы остановить наступление российских войск.

«И ракетами по нам буквально недавно ударили — двумя HIMARS, по точке, где находились наши ребята», — поделился генерал.

Он добавил, что при планировании удара украинские военные просчитались, ракеты были потрачены впустую, все российский бойцы остались невредимы. По словам военного, ВСУ пытаются применять все силы и средства, которые у них имеются, чтобы выбить подразделения Вооруженных сил России, оказать таким образом воздействие на их продвижение.

Также Алаудинов заявил, что попытки ВСУ остановить продвижение России на фронте похожи на полет мотылька на огонь.

Ранее Алаудинов заявил о победе России в СВО.

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