ВСУ прекратили попытки атаковать Крынки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали совершать попытки атаковать Днепряны и Крынки на левом берегу Днепра, который находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться <...> Опаснее всего становятся дроны, которые залетают на несколько километров от реки и появляются в селах, где их раньше не видели», — заявил Сальдо.

Губернатор назвал террор мирного населения главной, на данный момент, тактикой Вооруженных сил Украины. Крынки и Днепряны ВСУ пытались атаковать с начала 2023 года, постоянно высаживая речные десанты и подкрепления.

До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что украинские войска не смогут долго продержаться в Курской области, они будут выдавлены оттуда подобно тому, как были выбиты из села Крынки в Херсонской области.

Ранее в Запорожской области заявили о переброске сил в Курскую область.