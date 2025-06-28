ВСУ потеряли до 505 военных, танк и бронетранспортер Bradley в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, включая БМП Bradley», — поделился Савчук.

Он добавил, что бои шли в районах Красноармейска, Димитрова, Удачного, Маяка, Московского и Муравки.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что операторы ударных FPV-дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили американскую 155-мм полевую гаубицу М114 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

Уточняется, что для поражения гаубицы операторам ударных беспилотников пришлось использовать несколько дронов.

Также российские артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области на правом берегу Днепра.

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