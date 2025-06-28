Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 1 350 военных в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли в зоне специальной военной операции около 1 350 военнослужащих и 10 бронированных машин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в зоне группировки российских войск «Север» украинская армия лишилась до 155 бойцов и 2 бронемашин. Группировка «Запад» уничтожила свыше 230 военнослужащих и 4 бронемашины ВСУ, «Юг» — до 175 военнослужащих, «Центр» — до 505 военных и 2 бронемашины, «Восток» — до 210 военных и 2 бронемашины, «Днепр» — до 75 бойцов.

В общей сложности с начала российской специальной военной операции на Украине ВСУ потеряли 663 самолета, 283 вертолета, 66058 беспилотников, 612 зенитных ракетных комплексов, 24069 танков и другой техники.

Также в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой народной республике.

Ранее российские военные за сутки сбили 6 авиабомб и 252 дрона украинской армии.