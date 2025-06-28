Российские военные за сутки сбили 6 авиабомб и 252 дрона украинской армии

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки уничтожили 6 авиабомб и 252 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

«‎Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.

28 июня военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой народной республике (ДНР). По данным оборонного ведомства, российские войска нанесли поражение двум механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде территориальной обороны. В министерстве отметили, что украинские военные располагались в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка в Запорожской области, а также Камышеваха в ДНР.

По информации Минобороны, потери ВСУ составили до 210 военных. Также российские войска уничтожили восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, две боевые бронированные машины и станцию радиоэлектронной борьбы.

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