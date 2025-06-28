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Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, российские войска нанесли поражение двум механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде территориальной обороны. В министерстве отметили, что украинские военные располагались в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка в Запорожской области, а также Камышеваха в ДНР.

По информации Минобороны, потери ВСУ составили до 210 военных. Также российские войска уничтожили восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, две боевые бронированные машины и станцию радиоэлектронной борьбы.

25 июня Минобороны сообщило, что подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР. В результате действий российских подразделений ВСУ потеряли более 190 военных, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Ранее ВС РФ взяли под контроль одно из наиболее перспективных месторождений лития.

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