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Силы ПВО РФ сбили восемь дронов утром 28 июня

МО РФ сообщило о восьми атаках дронов РФ по трем регионам
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Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны РФ сбили восемь украинских беспилотников утром 28 июня. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Дроны были перехвачены в период с 06:45 по 08:00 по мск.

Четыре БПЛА были сбиты над Орловской областью, три — над Брянской, один — над полуостровом Крым.

До этого Минобороны сообщило, что над территорией России за ночь был сбит 31 дрон.

Наибольшее число дронов — десять — уничтожено над территорией республики Крым. Шесть дронов военные сбили над Брянской областью, по пять — над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два — над акваторией Азовского моря.

По одному БПЛА уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также Краснодарским краем.

Накануне министерство сообщало, что в общей сложности с начала проведения специальной военной операции уничтожено 65 806 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее сообщалось, что Россия получила возможность «непрерывно» бить дронами по Украине.

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