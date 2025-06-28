Военные группировки войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих и четыре полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он уточнил, что расчетами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировано 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

«За сутки потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе Humvee и «Кобра», 17 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — рассказал Бигма.

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах Подлимана, Купянска, Сеньково, Бологовки, Ольговки, Путниково, Соболевки и Карповки.

До этого стало известно, что артиллеристы группировки «Днепр» ликвидировали украинский наблюдательный пункт в Херсонской области при помощи 152-миллиметрового орудия «Мста-Б». Уточняется, что после уничтожения цели активность украинских БПЛА в данном районе прекратилась.

Ранее в батальоне украинских националистов произошел раскол.