На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действий группировки войск «Запад»

МО: ВСУ потеряли свыше 210 военных в зоне действий группировки «Запад»
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Военные группировки войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих и четыре полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он уточнил, что расчетами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировано 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

«За сутки потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе Humvee и «Кобра», 17 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — рассказал Бигма.

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах Подлимана, Купянска, Сеньково, Бологовки, Ольговки, Путниково, Соболевки и Карповки.

До этого стало известно, что артиллеристы группировки «Днепр» ликвидировали украинский наблюдательный пункт в Херсонской области при помощи 152-миллиметрового орудия «Мста-Б». Уточняется, что после уничтожения цели активность украинских БПЛА в данном районе прекратилась.

Ранее в батальоне украинских националистов произошел раскол.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами