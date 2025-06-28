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В батальоне украинских националистов произошел раскол

«Страна.ua»: в «Азове» произошел раскол после боев в Мариуполе
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Александр Максименко/РИА Новости

В украинском националистическом батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) произошел раскол после боев в Мариуполе. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По данным издания, после начала боев в Мариуполе в 2022 году между командиром 3-го армейского корпуса ВСУ Андреем Билецким и командиром бригады «Азов» Денисом Прокопенко произошел раскол. Тогда Прокопенко занимался обороной Мариуполя, а у Билецкого возникли вопросы по поводу его отсутствия на фронте.

Позже Прокопенко попал в плен, Билецкий попытался вернуть свой авторитет. Вернувшись из плена, Прокопенко сформировал 12-ю бригаду в структуре Национальной гвардии, чем еще больше усугубил противоречия с Билецким.

До этого майор национального батальона «Азов» Андрей Кориневич сообщил о своем избиении бойцами 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что нападение произошло около его дома в Ивано-Франковске.

Кориневич рассказал, что среди нападавших были военные Семен Клок с позывным «Малыш», Василий Бондаренко с позывным «Вися» и Сергей Цыганчук с позывным «Сова» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Потерпевший уверен, что за его избиением стоит командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий.

Ранее сообщалось, что ВСУ избивали мирных жителей во время ночных обходов в Курской области.

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