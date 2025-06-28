На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили украинский наблюдательный пункт в Херсонской области

Минобороны: ВС РФ ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Российские артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что расчет беспилотных летательных аппаратов, который проводил разведку местности на правом берегу Днепра, вскрыл украинский наблюдательный пункт, из которого велась разведка российских огневых позиций расчетами БПЛА ВСУ.

Позже координаты цели передали на командный пункт артиллеристов.

«Расчет 152-миллиметрового орудия «Мста-Б» незамедлительно выдвинулся на заранее подготовленную позицию, оперативно подготовил орудие к стрельбе и прямым попаданием уничтожил наблюдательный пункт противника», — отметили в Минобороны.

Уточняется, что после ликвидации цели активность украинских БПЛА в данном районе прекратилась.

26 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области российские военные атаковали склады с горюче-смазочными материалами, командные пункты территориальной обороны и позиции украинской противовоздушной обороны.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами