ВС РФ уничтожили украинский наблюдательный пункт в Херсонской области

Российские артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что расчет беспилотных летательных аппаратов, который проводил разведку местности на правом берегу Днепра, вскрыл украинский наблюдательный пункт, из которого велась разведка российских огневых позиций расчетами БПЛА ВСУ.

Позже координаты цели передали на командный пункт артиллеристов.

«Расчет 152-миллиметрового орудия «Мста-Б» незамедлительно выдвинулся на заранее подготовленную позицию, оперативно подготовил орудие к стрельбе и прямым попаданием уничтожил наблюдательный пункт противника», — отметили в Минобороны.

Уточняется, что после ликвидации цели активность украинских БПЛА в данном районе прекратилась.

26 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области российские военные атаковали склады с горюче-смазочными материалами, командные пункты территориальной обороны и позиции украинской противовоздушной обороны.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.