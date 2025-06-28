ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий группировки «Днепр»

Военнослужащие группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 80 военных, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов и военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, передает ТАСС.

По его словам, подразделения группировки улучшили тактическое положение.

«Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Антоновки, Малых Щербаков, Казацкого Каменского и Новотягинки», — уточнил Кодрян.

Кроме того, военные уничтожили восемь автомобилей.

До этого стало известно, что артиллеристы группировки «Днепр» ликвидировали украинский наблюдательный пункт в Херсонской области при помощи 152-миллиметрового орудия «Мста-Б». Уточняется, что после уничтожения цели активность украинских БПЛА в данном районе прекратилась.

Ранее в батальоне украинских националистов произошел раскол.