Военный эксперт рассказал о подготовке к полномасштабному штурму Купянска

Российские военные небольшими группами заходят в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области, в городе начались бои. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Купянск: наши войска, по некоторым данным, уже работают в городе. В самом населенном пункте действует ряд малых групп, которые заходят в Купянск, выявляют огневые точки противника», — рассказал он.

Марочко уточнил, что идет так называемая разведка боем. Российские военнослужащие уже совершили ряд рейдов в глубину украинской обороны именно в самом Купянске.

Вооруженные силы (ВС) РФ, по словам военного эксперта, таким образом ведут подготовительные мероприятия для полномасштабного захода в населенный пункт.

До этого Марочко рассказал, что ВСУ на некоторых участках Сумского направления почти на 14 км отодвинуты от государственной границы РФ. Наиболее значимые успехи российских военнослужащих отмечаются в районе Кондратовки и Юнаковки.

Ранее эксперт раскрыл значение боев за Купянск.