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Истребители ВВС Британии подняли в небо из-за российского Ил-20

Истребители ВВС Британии сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем
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Vadim Ghirda/AP

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании 13 июня подняли в небо из-за российского разведывательного самолета Ил-20, который находился в польском воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает «Интерфакс».

«Очередное сопровождение российского самолета над Балтийским морем, на этот раз союзной парой британских самолетов, находившихся на дежурстве», — говорится в заявлении командования.

В нем утверждается, что примерно в 10:50 Ил-20 «нарушил» польское воздушное пространство над Балтийским морем на глубину около 2 км.

В командовании добавили, что самолет «затем покинул» воздушное пространство Польши.

9 июня польские военные поднимали в воздух истребители якобы на фоне активности российской авиации.

5 июня истребители ВВС Германии были подняты в небо по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем.

Ранее российский Су-35 «подрезал» американский F-16 у побережья Аляски.

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