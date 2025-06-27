Жителей Липецкой области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов.

До этого опасность атаки беспилотников была объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области.

Глава муниципального образования «Город Ахтубинск» Александр Сиваков также сообщил, что в городе объявили красный режим из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена также на территории Орловской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.