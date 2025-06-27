Над регионами РФ сбили десять украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили и перехватили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

По его информации, дроны были сбиты в период с 17:35 до 19:30 мск. Как уточнили в ведомстве, четыре БПЛА ликвидировали над Брянской областью, три — над Орловской, два — над Курской и один — над Крымом.

В пятницу в Минобороны также сообщили, что за прошедшую неделю российские войска сбили 1221 украинский беспилотник.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силы ПВО с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. По его словам, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.