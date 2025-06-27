В России заочно осудили немецкого наемника на 14 лет

Российский суд заочно приговорил гражданина Германии Филиппа Артура Лихса к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, не позднее сентября 2023 года Лихс приехал на Украину и добровольно вступил в ряды вооруженного формирования. Он прошел подготовку на одной из баз и участвовал в боях против российских военных и сил ДНР. Следствие считает, что немец действовал из корыстных побуждений и за деньги.

Лихса обвинили в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Он объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения — заключение под стражу.

До этого стало известно, что Украина перебросила в Январское несколько групп иностранных наемников. Вместе с ними на позиции прибыли женщины, предположительно выполняющие функции переводчиков.

23 июня военнослужащий с позывным «Валек» рассказал, что двое бойцов 36-й мотострелковой бригады «Восток» в донецком селе Запорожье в ближнем бою ликвидировали группу из четырех иностранных наемников. По его словам, между ними произошла перестрелка, в ходе которой противники были уничтожены.

Ранее стало известно о бегстве наемников ВСУ на границе с ДНР из-за российских обстрелов.